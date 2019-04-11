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Seçim sonrası ilk buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi.

  • STAR ANKARA
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Beştepe’de gerçekleşen baş başa görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede iki liderin, özellikle yeniden sayım süreci devam eden İstanbul seçimleri ve ülke genelindeki seçim sonuçları üzerine değerlendirme yaptıkları belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 12.10’da başlayan ve 30 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, partisinin Balgat’ta bulunan Genel Merkezine geçti. Parti ve siyaset kulislerini hareketlendiren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, iki liderin, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını masaya yatırdıkları bildirildi. İstanbul’da devam eden oy sayım işlemi üzerinde duran Bahçeli ile Erdoğan’ın, İstanbul seçimlerinin iptal edilme olasılığı ve bunun devamında izlenebilecek stratejilere ilişkin görüş alışverişinde bulundukları iddia edildi. Türkiye genelindeki sonuçların Cumhur İttifakı açısından “hedefin tutturulduğu” yorumunun yapılabileceğini ortaya koyduğu değerlendirmesinin yanı sıra, bundan sonra nasıl bir strateji izleneceğiyle ilgili de karşılıklı fikir paylaşımının gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca sonrası yapılan yorumlar arasında, Bahçeli’nin seçim sonrasında gündeme getirdiği “Büyükşehir belediye başkan adayını seçelim, o ilçeleri belirlesin” önerisi gibi başka önerilerin de önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceği de yer aldı. 

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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