Seçim sonrası itiraz süreci nasıl işleyecek? Süreç belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar için 3 gün süre olduğunu açıkladı. Peki, 31 Mart kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz süreçleri nasıl işleyecek? Tüm Türkiye’nin merak ettiği sorunun yanıtını, 24 TV muhabiri Çağla Atlı açıkladı.

AK Parti’nin dün gece bazı illerde ve bölgelerde itiraz yapacağını duyurduğunu belirten Atlı, “Bunlardan en önemlileri; İstanbul’un bazı bölgeleri, Ankara’nın bazı bölgeleri ve Iğdır. Buralarda itirazlarının olacağını duyurmuştu. Artık itiraz süreci de başladı. İlçe seçim kurullarına itirazlar yapılabilecek.” dedi.

İLÇE SEÇİM KURULLARI İKİ GÜN BOYUNCA İTİRAZLARI KARARA BAĞLAYACAK

İtiraz süreçlerinin iki gün süreceğini belirten Atlı, “Süreci izleyen iki gün boyunca da ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak. Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.” ifadesini kullandı.

YSK’nın nihai karar merkezi olduğunu dile getiren 24 TV muhabiri Atlı, “İlçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı vermesini bekliyoruz. AK Parti’nin İstanbul’da, başka bazı bölgelerde ve Iğdır’da itirazları var. O itiraz süreci başlamış durumda.” diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven’in basın mensuplarının sorularını yanıtladığını dile getiren Atlı, “Sadi Güven, İstanbul’da 84 sandığa ilişkin itirazın olduğunu belirtti. O sandıklara ilişkin itirazların karara bağlanmasının gerektiğini söyledi. O 84 sandıktaki veriler girildikten sonra sonuçların netleşeceğini belirtti.” diyerek sözlerini tamamladı.