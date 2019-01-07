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'Seçim sürecini rahat atlatırım'

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kendisinin karşı tarafla bir derdinin veya problemimin olmadığını söyledi.

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Özhaseki, “Kendimi ve projelerimi anlatacağım ve ben de Ankara’ya vereceğim hizmeti kariyerimde daha önce tek tek uygulamış bir insanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda edindiğim tecrübe ile de bu seçim sürecini çok rahat atlatabilirim diye düşünüyorum” dedi. 

HERKES BİR YERDEN GELİYOR

Özhaseki, bir televizyon programında soruları cevapladı. “Ankaralı olmamak bir dezavantaj mı?” sorusuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili sözlerine tepki göstererek yanıt verdi. Özhaseki, “Kılıçdaroğlu mikro milliyetçilik yaptı, doğru değil. Kendisi İstanbul’a aday olduğunda, İstanbullu muydu? Herkes bir yerden geliyor, doğmak bizim tercihimiz değil, Allah’ın bir takdiri” ifadesini kullandı. 

MELİH BEYLE BERABER OLURUZ 

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili olarak da, “Kolkola girer, beraber oluruz” mesajı veren Özhaseki şunları söyledi: “Melih bey ile birlikte Ankara’da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa, bunların hepsi Melih başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, benim tarzım ondan farklı, onun tarzı benden farklı. Herkes farklı karakterdedir. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmadım. Bu benim tarzım, bu benim tavrım. Karşı olduğum anlamına gelmez. Yıllarca Ankara’ya emek vermiş insanın desteğini reddetmek hiç yakışık almaz, doğru bir şey de olmaz. Bir de bizim aramızdaki yılların getirdiği bir hukuk, bir kardeşlik, dava arkadaşlığı hukuku zaten öyle bir şeyi söylemeyi kesinlikle benim açımdan reddeder. Mutlaka ileride bir araya çok geliriz, mutlaka konuşuruz, kol kola gireriz, gerektiği yerlerde de beraber oluruz diye düşünüyorum.”

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