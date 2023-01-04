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Politika

Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin, 'Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.' dedi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap
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Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti grup toplantısı
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