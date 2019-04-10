‘Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarına yönelik tartışmalara ilişkin “Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mazbatasını almasına de “Mazbatayı almıştır. Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Onun için benim Ankara’daki belediye başkanına yaklaşımım şudur; aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama ‘benim belediye başkanım’ diyemem” ifadesini kullandı.
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