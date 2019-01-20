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'Seçimde 547 bin kolluk personeli görev yapacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit edilen 363 bin 555 vatandaşa çağrıda bulunup, SMS ile bildirim yaptıklarını söyledi.

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Soylu, “Yapılan çağrı sonrası 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyeli 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek” dedi. 

YAPILAN RİSK ANALİZLERİ 

Seçim günü 547 bin kolluk personelin görev başında olacağını belirten Soylu, şunları söyledi: “Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir.” 

  

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