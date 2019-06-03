Muhalifler 23 Haziran sonrası düğmeye basıyor!

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek
CHP’de yerel seçim için rafa kaldırılan 24 Haziran hesaplaşması, birinci yılında İstanbul seçimi ile birlikte alevlenecek. 31 Mart sonrası beklenen olağanüstü kurultay sesleri, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle kısılmıştı.
23 Haziran’dan sonra CHP’de de olağanüstü kurultay fitilinin ateşlenmesi, muhaliflerin imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce önderliğindeki muhalif hareket, olağanüstü kurultay taleplerini yerel seçimden sonraya bırakmıştı.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte muhalif kanadın olağanüstü kurultay talepleri de ertelendi. Muhalifler, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinden çıkacak sonuç ve parti yönetiminin izleyeceği politikaya göre düğmeye basacak.
(Yeni Şafak)
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