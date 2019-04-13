Seçimin kazananı Şırnaklılar oldu

Terör örgütü PKK’nın hendek, çukur eylemleri sırasında yerle bir edilen Şırnak’ta yaşanan olaylar sonrası vatandaşlar yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü PKK’nın hendek uygulaması kentte büyük tepkiye neden oldu. Ardından bölgeye atanan kayyumlar vatandaşı hizmetle buluşturup yıkılan şehirleri yeniden imar etti. HDP’nin kalesi olarak gösterilen ve 2014 yerel seçimlerinde 59.5 oy aldığı Şırnaklılar terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, karşısında sandığa yansıttığı iradesiyle artık huzur istediğini gösterdi. Yerel seçimlerde AK Parti adayı Mehmet Yarka yüzde 61,88 oy alarak zafer elde etti

BEŞ YILDA 25 PROJE

Şırnak AK Parti’den Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 5 yıllık süreçte kentin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak aralarında macera parkı, mesire alanı, Cudi Dağı teleferik projesinin de bulunduğu 25 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Yarka, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu büyük zarar gören kenti hizmetle buluşturmak amacıyla kolları sıvadı. “Şırnak halkı gerçek iradesini ortaya koymuş ve hizmetten yana tavrını göstermiştir. Biz de bu sahiplenmeye, bu oy oranına hizmetle cevap vereceğiz. Bu seçimin kaybedeni yok kazananı vardır. Şırnak kazanmıştır” diyen Yarka, 3 dönem boyunca HDP, DBP belediyelerinin kentte herhangi bir hizmet yapmadığını belirtti.