Seçimin kazananı Şırnaklılar oldu
PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu Şırnak harabeye döndü. Kente atanan kayyum terörün izlerini sildi. Halk gördüğü değeri sandıkta vefaya dönüştürdü, AK Partili Mehmet Yarka’yı yüzde 61,88 oy oranıyla seçerek belediye başkanı yaptı.
Terör örgütü PKK’nın hendek, çukur eylemleri sırasında yerle bir edilen Şırnak’ta yaşanan olaylar sonrası vatandaşlar yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü PKK’nın hendek uygulaması kentte büyük tepkiye neden oldu. Ardından bölgeye atanan kayyumlar vatandaşı hizmetle buluşturup yıkılan şehirleri yeniden imar etti. HDP’nin kalesi olarak gösterilen ve 2014 yerel seçimlerinde 59.5 oy aldığı Şırnaklılar terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, karşısında sandığa yansıttığı iradesiyle artık huzur istediğini gösterdi. Yerel seçimlerde AK Parti adayı Mehmet Yarka yüzde 61,88 oy alarak zafer elde etti
BEŞ YILDA 25 PROJE
Şırnak AK Parti’den Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 5 yıllık süreçte kentin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak aralarında macera parkı, mesire alanı, Cudi Dağı teleferik projesinin de bulunduğu 25 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Yarka, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu büyük zarar gören kenti hizmetle buluşturmak amacıyla kolları sıvadı. “Şırnak halkı gerçek iradesini ortaya koymuş ve hizmetten yana tavrını göstermiştir. Biz de bu sahiplenmeye, bu oy oranına hizmetle cevap vereceğiz. Bu seçimin kaybedeni yok kazananı vardır. Şırnak kazanmıştır” diyen Yarka, 3 dönem boyunca HDP, DBP belediyelerinin kentte herhangi bir hizmet yapmadığını belirtti.
Cudi Dağı’na teleferik müjdesi
Yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Başkan Yarka, şunları söyledi: Uludere yolunda bisiklet yolu, macera park, mesire alanı ve en önemlisi ve halkın beklentisi olan Cudi Dağı teleferik projesini hayata geçireceğiz. Bunların hepsi taslak olarak çalışmalarımız arasında yer alıyor. Bölgemize turist çekebilme ve ekonomiyi canlandırmak ancak bu projelerle olabilecektir. Namaz Dağı’na kayak merkezleri açılabilir. Yani huzur ortamı genişlediğinde yaylalarımız mezralarımız olmak üzere her yeri genişleteceğiz ve değişik projelerle bölgeye turist gelmesini sağlayacağız.
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