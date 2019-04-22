'Seçimin tekrarı beka meselesidir'

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisince Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinin muhasebesi ve geleceğin stratejik müzakeresi yapıldığını ve MHP teşkilatlarının diri ve sağlam olduğunu vurguladı.

BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

31 Mart’ta PKK’nın CHP’nin lehine çalıştığını, FETÖ’nün de Millet İttifakı’nın yanında durduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yıkımını hedefleyen iç ve dış odakların CHP’nin taşeronluğuna umut bağladığını söyledi. Bahçeli “31 Mart’tan sonra PKK bu defa büyükşehir belediyelerine CHP’nin taşıyıcı bedenliğiyle nüfuz edecektir. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. Bilinmelidir ki, zilletin bedeli çok ağır olacaktır” dedi.

FETÖ VE PKK SEVİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine değinen Bahçeli, şöyle devam etti: Bir nevi kozmik oda operasyonunu andıran bu girişimin İstanbul 4.İdare Mahkemesi tarafından durdurulması isabetli olsa da zorlama ve dayatmalar anlaşılan son bulmayacaktır. Onca usulsüzlük, onca haksızlık, onca sandık hileleriyle seçilen şahsın Saraçhane’deki konuşmasında selamladığı iç ve dış odaklar hala mı tehdidin anlaşılmasına yetmedi? Terörist Demirtaş övgüleri yakın tehlikenin işareti sayılmayacak mı? FETÖ’cüler kimi kutladı? PKK’lılar kimin için sevindi? İki gün önce CHP’nin destekçisi PKK’lı teröristler dört vatan evladını Türkiye-Irak sınırında şehit etmedi mi?

ŞEHİTLERİ HATIRLATTI

“YSK İstanbul’daki sandık yolsuzluklarına ilgisiz kalamaz, vebale ortak olamaz, Türkiye’nin kaderiyle oynayamaz” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: Olağanüstü itiraza konu olan, üç valiz dolusu belgeyle belgelenmiş iddiaların tam ve eksiksiz incelenip adalet ve hakkaniyete uygun şekilde sonuçlandırılması YSK’nın tarihi görevidir. Varsayalım ki, FETÖ’cüler tespit edildi. Buna rağmen YSK seçim yenileme kararı almazsa, 15 Temmuz’da şehit düşen 251 vatan evladının yüzüne mahkemeyi kübrada nasıl bakılacaktır? 2 bin 193 gazinin hakkını hukukunu kim koruyacaktır? Hatta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün isim değişikliği gündeme getirilecek midir?

YSK GÖZ YUMAMAZ

“YSK’nın 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz” diyen Bahçeli “İstanbul’da seçim tekrarı beka meselesidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmuştur. Nice bedeller ödeyerek devletimizi kurduk. Nice badirelerden geçerek vatanımızı kurtardık. Nitekim Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz, vermemeliyiz. Büyükşehir Belediyelerin imkanlarıyla şöhret, makam ve para sahibi olmak için kollarını sıvayanlara sessiz kalmak, tepkisiz durmak, hukuk ihlallerine, adalet ihmallerine kulak tıkamak biliniz ki, Türkiye’yi ateşe atmak demektir” şeklinde konuştu.