24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Seçimin yenilenmesinden yanayız'

Genel Merkez’e girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine YSK’nin vereceği İstanbul kararına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, “İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK’ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YSK’nın, birkaç gün içinde bir karara varacağının anlaşıldığını kaydeden Bahçeli, “Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız” dedikten sonra değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur.” YSK’nın, iptal ve seçimin yenilenmesi kararı vermesi durumunda  “seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağını” ifade eden Bahçeli, “Karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım” dedi. 

UTANÇ VERİCİ KONUŞMA 

Bahçeli, CHP yöneticilerinin YSK üyelerine yönelik tehdit içerikli sözlerini de değerlendirerek, “Aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir” diye konuştu. 

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Trump'tan ramazan mesajı

Trump'tan ramazan mesajı

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Başkandan olay sözler: Maçı şaibeli hale getirdi

Başkandan olay sözler: Maçı şaibeli hale getirdi
 

POPÜLER HABERLER

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç'

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç'

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA