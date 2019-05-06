YSK’nın, birkaç gün içinde bir karara varacağının anlaşıldığını kaydeden Bahçeli, “Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız” dedikten sonra değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur.” YSK’nın, iptal ve seçimin yenilenmesi kararı vermesi durumunda “seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağını” ifade eden Bahçeli, “Karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım” dedi.

UTANÇ VERİCİ KONUŞMA

Bahçeli, CHP yöneticilerinin YSK üyelerine yönelik tehdit içerikli sözlerini de değerlendirerek, “Aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir” diye konuştu.