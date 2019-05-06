'Seçimin yenilenmesinden yanayız'
Genel Merkez’e girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine YSK’nin vereceği İstanbul kararına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, “İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK’ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.
- STAR ANKARA
YSK’nın, birkaç gün içinde bir karara varacağının anlaşıldığını kaydeden Bahçeli, “Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız” dedikten sonra değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur.” YSK’nın, iptal ve seçimin yenilenmesi kararı vermesi durumunda “seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağını” ifade eden Bahçeli, “Karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım” dedi.
UTANÇ VERİCİ KONUŞMA
Bahçeli, CHP yöneticilerinin YSK üyelerine yönelik tehdit içerikli sözlerini de değerlendirerek, “Aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir” diye konuştu.
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