İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Seçimler demokrasinin çıtasını yukarı çıkardı'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay’da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, seçimlerin önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bundan sonraki istikametini göstermesi bakımından önemlidir. Türkiye’nin aslında geçtiğimiz çok partili siyasi hayatına baktığımızda 1946 seçimi dahil. Biliyorsunuz bu seçim açık oy gizli tasnifin yapıldığı bir seçimdir. 1946 seçiminden bu yana Türkiye’deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir. 1960’dan sonra aynı şeyi yapmıştır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Tanzim satış noktaları kuruldu

Tanzim satış noktaları kuruldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA