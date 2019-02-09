'Seçimler demokrasinin çıtasını yukarı çıkardı'

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, seçimlerin önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bundan sonraki istikametini göstermesi bakımından önemlidir. Türkiye’nin aslında geçtiğimiz çok partili siyasi hayatına baktığımızda 1946 seçimi dahil. Biliyorsunuz bu seçim açık oy gizli tasnifin yapıldığı bir seçimdir. 1946 seçiminden bu yana Türkiye’deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir. 1960’dan sonra aynı şeyi yapmıştır” diye konuştu.