İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4549
  • 6,2156
  • 226.951
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Seçmen listeleri askıya çıktı

YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.
 
YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
 
Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
 
Öğrenciler bulundukları illerden oy kullanabilecek
 
Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.
 
Görme ve ortopedik engelliler giriş katlarda oy kullanabilecek
 
Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.
 
Yatağa bağımlı engelli seçmenler evde oy kullanabilecek
 
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.
 
Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
 
Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

Iğdır'da terör saldırısı, 1 askerimiz şehit oldu

Iğdır'da terör saldırısı, 1 askerimiz şehit oldu

ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

Savunma sistemleri alanında ilk lise kuruluyor

Savunma sistemleri alanında ilk lise kuruluyor

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik

ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu

ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu

İran ABD'yi böyle uyardı: Tehdit tehdidi doğurur

İran ABD'yi böyle uyardı: Tehdit tehdidi doğurur

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki
 

POPÜLER HABERLER

Diriliş Ertuğrul 131.Bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 131.Bölüm fragmanı izle

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA