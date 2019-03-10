Şehirler kayyumla şaha kalktı

Daha önce DBP’li belediyelerin teröre kanalize ettiği kaynaklar vatandaşla hizmet olarak dönünce şehirlerin çehresi yüzde yüz değişmeye başladı. BDP/HDP’li belediyelerin zulmettiği şehirler dev proje ile batı illeriyle eşdeğer yatırıma kavuştu.

7 MİLYAR TL YATIRIM

Terör örgütü PKK’nın vampir gibi sömürdüğü belediyelerde görevlendirme sonrası tam 7 milyar 500 milyonluk yatırım yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirme yapılan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Tunceli gibi 18 il ve bu illere bağlı ilçelerde yapılan yatırımlar 20 yıllık belediyecilik sorunlarını kökünden çözüme kavuşturdu. Üç yıl içinde tam 27 bin 900 km yol asfaltlandı ve stabilize edildi. 19’ı içme suyu artıma 23’ü atık su arıtma tesisi inşa edildi. 2 bin 644 aile çay bahçesi çocuk parkı, 73 adet gençlik merkezi ile 172 adet kadın kültür merkezi inşa edildi. Devletin parası terör örgütlerine aktarılamayınca kayyumlar da belediyelerin milyonlarca liralık borcunu ödedi.