İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2021 Cumartesi / 1 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı istifaya davet ettiler
Politika

Şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı istifaya davet ettiler

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, 'Şehit yakınları ve gaziler olarak; eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz' dedi.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:27
ABONE OL

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel merkez binasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Işık, 1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümren'in kardeşine Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan küfrü şehit aileleri ve gazilere yapılmış addettiklerini, şiddetle, nefretle ve esefle kınadıklarını söyledi. Işık, "Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatıraları ailelerine sahip çıkanları da onların kardeşlerine, yakınlarına saygısızlık edenleri de Türk milleti asla unutmayacaktır. Gazi meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti yakınlarına hakaret edenleri, ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği gösterenleri, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki yağdı

Şehit yakını, İYİ Partili Türkkan hakkında şikayetçi oldu

Gece yarısı video yayınladı! Şehit ağabeyinden değil Akşener'den özür diledi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan küfür etmişti... Şehit ağabeyi yaşadıklarını anlattı: Onun kardeşi parçalandı mı?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.