Şehit ailelerinden CHP'ye isyan: İpleri Kandil'in eline geçti

Sabah 28 Ekim 2021 Perşembe 08:01 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:01

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta asker bulundurma süresini 2 yıl daha uzatan tezkereye HDP ile birlikte "Hayır" oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne şehit ve gazi yakınlarından tepki yağdı. CHP'nin aldığı şok karar sonrasında Millet İttifakı'nda "gizli" olarak anılsa da artık ipler HDP'nin eline geçti.

Sabah'ın haberine göre, İşte teröre karşı meclise gelen ve CHP-HDP ortaklığının örtüsünü kaldıran tezkere gerçeği...

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir: CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren yiğitlerimizin kemiklerini sızlatmak, hiç kimsenin haddine değildir. CHP'yi kınıyoruz.

"HDP'NİN UYDUSU"

15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: CHP Meclis'te çoğunluğu olsa da bütün inisiyatifi HDP'ye kaptırmış durumda. Kılıçdaroğlu ve tayfası, HDP'nin uydusu haline geldiğini gösterdi.

"BU ACIYI ANLAYAMAZLAR"

1 Nisan 2018'de Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara gönüllü olarak katılan ve şehit düşen Sağlık Personeli Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar: Orada (Suriye'de) ne yapıldıysa bu memleketin çocukları rahat yaşasın diye yapıldı. CHP beni şaşırtmadı. Eğer milletin güvenliği ise mesele orada Buraklar olur Ömer Halisdemirler olur. Kimse gözünü kırpmaz.

"HDP'YLE AYNI SAFTALAR"

Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt: Hadi HDP'yi anladım. Bu CHP ne yapmak istiyor, onu anlamış değilim. HDP'yle aynı safı tutuyorlar. Bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Şiddetle kınıyorum.

Batmanlı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan: Tezkere meselesi ülkemizin güvenliği içindir. Biz oradaki çıkarları korumak zorundayız. ABD, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için oradadır. CHP'nin bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz.

"İPLERİ DIŞARIDA"

3 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'daki babası Oktay Tuncer: CHP artık Atatürk'ün partisi falan değil, Kılıçdaroğlu ile birlikte ipleri Kandil'in eline geçti. Maksatları huzurumuzu bozmak, bizi dış ülkelere karşı bağımlı yapmak. CHP'nin ipleri HDP'nin ve dış güçlerin elinde.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) İzmir'deki annesi Ayşe Kıvık (51): CHP, Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Sadece Atatürk'ün ve CHP'nin ismini kullanıyorlar. Hangi şehit evine gittiler? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar evimize bir gün bile gelmedi. Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor. Ben çiçek istemiyorum. Şehidin hatırına gelecek. Ziyaret edecek. Ben şehit ailesi olarak CHP'den ilgi görmedim. Evimizin önündeki Özdere Orta Mahalle'de bir parka isim verilecekti. Parkın bulunduğu arazinin eski sahipleri parka babalarının ismini vermek istediler. Biz de daha sonra vazgeçtik. Ancak Menderes Belediyesi başka bir parka şehidimizin ismini vermedi.