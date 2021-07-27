Şehit Ömer Halisdemir'e iftira atan İyi Partili isimden akla ziyan savunma

27 Temmuz 2021 Salı 07:54 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 07:54

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkmıştı.

Sarıtaşlı, Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren ve daha sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" demişti.

Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alınmıştı.

"HALİSDEMİR'İ TANIMAM, YAPTIĞIMDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sarıtaşlı ilk ifadesinde, "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi' şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" şeklinde konuştu.

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