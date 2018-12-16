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Şehit Üsteğmen dualarla uğurlandı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25), İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kalo’nun cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisine getirildi. Şehidin babası Ebubekir, annesi Gülay, hamile eşi Yasemin Kalo ve aile üyeleri burada bölümde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da çelenk gönderdi. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit cenazesi, toprağa verilmek üzere dualar eşliğinde Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü. 

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