Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki yağdı

5 Kasım 2021 Cuma 17:46 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır' ifadelerini kullanan PKK sempatizanına cevap vermezken, partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler etti.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

"BU SİZDEN ALDIĞI CESARET SAYESİNDEDİR!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan tepkisini şu sözlerle duyurdu;

Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!

Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz.



O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! @meral_aksener — Mustafa Varank (@varank) November 5, 2021

"SEN MİLLETİN VEKİLİ OLAMAZSIN"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

Ey Lütfü Türkkan sen milletin vekili olamazsın. Eğer zerre kadar onurun varsa istifa edip kendi çukuruna dönersin.