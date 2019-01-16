Şehit yakınlarına Mehmetçik şefkati
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı jandarma ekipleri, PKK teröristlerce gazi edilen güvenlik korucusu Ali Çakır’ı ve aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Ahmet Bolat ile Ahmet Güzel’in ailelerini ziyaret etti.
Mehmetçik şehit ve gazi kahramanların aileleriyle bir süre sohbet etti. Jandarma ekipleri, aynı mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi Ali Cevher’i de ziyaret ederek evindeki soba ve borularını temizledi.
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