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'Şehit yakınlarına terörist diyen unutulmayacaktır'

Başkan Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası tevdi töreninde şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını belirterek “Tek bir terörist kalana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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Kimsenin bu ülkeyi elimizden almaya gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: 

HATIRALARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

“Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine erişemeyecektirler. Asker ve polis şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı  Biz şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe Allah’ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz.”

Game of Thrones sahnesinde kahve bardağı unutuldu

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