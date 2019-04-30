'Şehitlerimizin intikamı alındı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadele kapsamında 24 Temmuz 2015’ten bugüne etkisiz hale getirilen 15 bin 97 teröristin 7 bin 885’inin yurt dışında öldürüldüğüne dikkati çeken Zincir, bu teröristlerin yüzde 52’sinin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti. Zincir, önceki gün de Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 14 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

TERÖR FİNANSINA DARBE

4 Nisan 2019 tarihinden beri PKK/KCK karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde toplam 154 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Albay Zincir “Operasyonlarda 43 silah, 5 ağır silah, 15 bin 450 hafif silah mühimmatı, 752 ağır silah mühimmatı, bin 829 kilogram patlayıcı madde ile 50 el bombası ele geçirilmiştir. 56 el yapımı patlayıcı, 118 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak imha edilmiştir” diye konuştu. PKK’nın finans kaynaklarına da darbe vurulduğunu hatırlatan Zincir “404 kilogram kaçak akaryakıt, 297 bin hap, 129,5 kilogram uyuşturucu, 4 bin 650 paket kaçak sigara ve 35 kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

Albay Zincir “ 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını belirtti. Zincir, 24 Ağustos 2016’da başlatılan ve 3 binin üzerinde DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Zincir, yeni askerlik sistemi çalışmalarının son aşamaya gelindiğini belirterek, amaçlarının gençleri yakından ilgilendiren düzenlemenin Başkan Erdoğan’ın onayının ardından en kısa sürede yasalaşması olduğunu bildirdi. Öte yandan Zincir, BM Anlaşmasının 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyinin terörizmle mücadele kararları kapsamında, Türkiye sınırlarında ve ötesinde gerekli tedbirleri almak amacıyla yeri ve zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından planlama ve hazırlık faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

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