'Şehrin kalbi, 7 gün 24 saat ‘Bağcılar Meydan’da atacak'

Çıraklık ve kalfalık dönemini dolu dolu geçiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ‘Ustalık’ dönemine de büyük projelerle hazırlanıyor. Yeşil alan ve otopark ağırlıklı projelere öncelik veren Çağırıcı’nın ‘En büyük eserlerimizden biri’ dediği Bağcılar Meydanı Projesi’nde sona gelindi. Yayalaştırmadan altyapıya kadar birçok aşaması tamamlanan Bağcılar Meydanı, yakın zamanda hizmete sunulacak.

YENİ DÖNEMİN İLK PROJESİ

2019-2024 döneminin hayata geçirilecek ilk projesi, 55 bin metrekarelik devasa meydan oluyor. Bağcılar Meydanı’nda seyir oturma basamakları, oturma cebi, gençlerin patenle kayabileceği ve bisikletle vakit geçirebileceği serbest alanlar, kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunuyor. Üzerinde geniş yeşil alanın bulunduğu meydanın altına bin162 araçlık modern ve kullanışlı bir otopark inşa edildi. Otopark sayesinde hem ilçe hem de bölge trafiği nefes alacak. Etrafındaki evlerin siluetlerinin ve kat yüksekliklerinin aynı olması mimari anlamda değişen meydana büyük bir değer katacak.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK MEYDANLARINDAN BİRİ

Meydanda gençlerin 7 gün boyunca çay-kahve eşliğinde hoş vakit geçirecekleri Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Herkesin gönül rahatlığıyla gelip oturmak isteyeceği sosyal ve kültürel amaçlı yapıda, kütüphane, kafe gibi genel tesisler bulunuyor. 2014 yılında meydanda açılan Dil Evi, dil öğrenmek isteyenlere hizmet vermeye devam edecek. Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği ilçede yakın zamanda yeni meydana kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Başkan Lokman Çağırıcı, “İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak. İlçenin adıyla anılacak bu meydan her kesimden her yaştan vatandaşa hitap edecek özelliğe sahip. Çocukların eğlendiği, büyüklerin dinlendiği; yeşil alan ve otoparkın geniş tutulduğu meydan, İstanbullular’ın buluşma noktası olacak. 24 saat sürecek kültürel ve sosyal etkinliklerle şehri kalbi bu meydanda atacak” dedi.