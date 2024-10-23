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  • Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısına tepki: Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz
Politika

Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısına tepki: Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, 'Bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ saldırısına tepki: Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz
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Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."

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