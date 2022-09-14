Semih Yalçın, ''MHP'ye bakanlık verilecek'' iddiasına tepki gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

MHP'nin kabinede yer alacağına dair aylardan, hatta yıllardan beri farklı kıvamlarda ısıtılarak medya gündemine ve siyaset kulislerine taşınan bayat iddialar; son olarak A. Selvi tarafından Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yeni bir veçhe verilerek kamuoyuna yansıtılmıştır.



Söz konusu iddianın yeni versiyonu -eğer bir dilek ve temenni değilse- onu ortaya atanın gazetecinin, siyaset dünyasında olup bitenlerin perde arkasına vâkıf ve hâkim görünme gayretkeşliğinden öteye geçmeyecektir.



Ayrıca MHP üzerinden kamuoyunun malayani ile meşgul edilmesi yanlış ve gereksizdir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi angajmanlar, ortaklık ve birliktelikler konusundaki titizliği ve ilkeli duruşu kamuoyunun malumudur.

Bunun yanında Ak Parti ile millî irade çerçevesinde kurulan Cumhur İttifakı beraberliği; koalisyon değil, bugüne ve geleceğe dönük fevkalade kuvvetli bir siyasi mutabakattır.



MHP'nin; verdiği destek kaşlığında iktidar partisince kurulan kabinelerde yer alma arzusu ve çabası olmadığı, öteden beri partimizin yetkili ağızlarınca defalarca efkârıumumiyeye açıklanmıştır.



Cumhur İttifakı bağlamında hükümetin siyasi program ve kararlarının desteklenmesi ile hükümette yer alma isteği ayrı şeylerdir.

Hele de Cumhur İttifakı bünyesindeki temas ve görüşmelerden parti yararına bir pazarlık ve çıkar edinme niyeti okumak, siyasi müneccimliktir.

Bu, aynı zamanda MHP'nin siyaset ilkelerini inkâr anlamına gelmektedir. MHP'nin temel hedefi, Türkiye'nin bekasıdır.

Seçime giderken MHP'nin hükümette bakanlık isteyebileceğine dair iddiaların yeniden gündeme taşınmasının; iki tarafa da, iddia sahibine de faydası yoktur.

Zillet ittifakının fiilî ve dominant ortağı HDP'ye bakanlık verilmesi hesaplarının tartışmaya açıldığı bir dönemde; MHP'ye bakanlık iddiasını öne çıkarmak, kasten yapılmış büyük bir stratejik hatadır.



MHP'ye dair asılsız bakanlık iddiaları meseleye meşruiyet kazandırmakla kalmayacak, bu husustaki faydasız tartışmalardan zillet ittifakı nemalanacaktır.

HDP'ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten başka hiçbir fayda getirmeyecek bu teşebbüs, kamuoyunun dikkatini zillet ittifakının gizli ve kirli pazarlıklarından uzaklaştırmaya yarayacaktır.

Bu arada temelsiz iddialar ve yalanlarla gündem oluşturma veya gündemi saptırma çabası, müddeinin inandırıcılığını ve itibarını zedeleyecektir.