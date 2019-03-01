Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star’a anlattı. Denizli halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi ‘Sen ben yok önce Denizli’ adıyla duyuran Başkan Zolan “Çıkmış olduğumuz bu yolda niyetimiz milletimizin ihtiyaçlarını gidermektir. Her gün Denizlimizde taş üstüne taş koyduk, bir sorunu çözmek için gayret ettik. Tüm vatandaşlarımla el ele, kol kola yürümeye özen gösterdim. Onların ihtiyacını karşılamak için hiçbir ayrım yapmaksızın Denizli’de yaşayan 1 milyondan fazla kardeşimizin dertleriyle dertlendik. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirdik. 19 ilçemizde 622 mahallemizde birçok güzel hizmetlerle Verdiğimiz tüm sözleri tutmanın mutluluk ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

KENDİMİZE HEDEF KOYDUK

“Denizlimizin nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz” diyen Başkan Zolan “Yeni dönem için hiç kimse bize ‘proje sun’ demedi. Ama biz kendimize hedef koyuyoruz. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından yapılacak işlere hedef koyuyoruz. Denizlimiz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Bizim ortak sevdamız Denizli” ifadelerini kullanarak projelerini şöyle sıraladı:

SERA VE HAYVANCILIK

Hayvansal ürünlerin katma değerlerini artırmak amacıyla hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebileceği organize hayvancılık bölgelerinin tüm altyapı ihtiyaçları karşılanarak, bu bölgeler daha kullanılabilir bir hale getirilecek. Ayrıca şehrimizin uygun bölgelerinde büyük organize sera bölgeleri kurulacak.

SİVİL TOPLUM YERLEŞKESİ

Faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve dernekler tek çatı altında toplanacak. Her derneğe ait ofis olacak yerleşkede; toplantı salonları, kütüphane, seminer odaları, restoran, kafeterya ve spor alanları gibi donatılar yer alacak. Çevre sağlığı projeleri kapsamında kurulacak ileri teknolojili çöp yakım tesisi ile katı atıklar çevreye duyarlı bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürülecek.

ENGELSİZ ŞEHİR İNŞA EDİLECEK

Engelsiz İş ve Spor Merkezi’nde derslikler, çok amaçlı salon, bilgisayar odaları, yemekhane, spor salonu ve eğlence alanı gibi birimler olacak. Engelsiz parklar yapılacak. Engelsiz Destek Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli rehberlik ve yardım hizmetlerinin yanı sıra, özel engelli araçlarıyla sağlık merkezlerine randevulu ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanacak. Vatandaşlarımız için engelsiz kısa mola merkezi kurulacak. Engelli bireyler gün içerisinde uzman kişilere emanet edilerek vatandaşlarımızın gündelik işlerini rahatlıkla yapmalarına imkân sağlanacak. YEŞİL ALAN DENİZLİ'YE HALK PLAJI