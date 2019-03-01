'Sen ben yok önce Denizli'
Başkan Zolan “Denizlimiz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. Bizim ortak sevdamız Denizli” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN / DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yerel seçimler için hazırladığı projeleri Star’a anlattı. Denizli halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi ‘Sen ben yok önce Denizli’ adıyla duyuran Başkan Zolan “Çıkmış olduğumuz bu yolda niyetimiz milletimizin ihtiyaçlarını gidermektir. Her gün Denizlimizde taş üstüne taş koyduk, bir sorunu çözmek için gayret ettik. Tüm vatandaşlarımla el ele, kol kola yürümeye özen gösterdim. Onların ihtiyacını karşılamak için hiçbir ayrım yapmaksızın Denizli’de yaşayan 1 milyondan fazla kardeşimizin dertleriyle dertlendik. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirdik. 19 ilçemizde 622 mahallemizde birçok güzel hizmetlerle Verdiğimiz tüm sözleri tutmanın mutluluk ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.
KENDİMİZE HEDEF KOYDUK
“Denizlimizin nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz” diyen Başkan Zolan “Yeni dönem için hiç kimse bize ‘proje sun’ demedi. Ama biz kendimize hedef koyuyoruz. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından yapılacak işlere hedef koyuyoruz. Denizlimiz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Bizim ortak sevdamız Denizli” ifadelerini kullanarak projelerini şöyle sıraladı:
SERA VE HAYVANCILIK
Hayvansal ürünlerin katma değerlerini artırmak amacıyla hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebileceği organize hayvancılık bölgelerinin tüm altyapı ihtiyaçları karşılanarak, bu bölgeler daha kullanılabilir bir hale getirilecek. Ayrıca şehrimizin uygun bölgelerinde büyük organize sera bölgeleri kurulacak.
SİVİL TOPLUM YERLEŞKESİ
Faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve dernekler tek çatı altında toplanacak. Her derneğe ait ofis olacak yerleşkede; toplantı salonları, kütüphane, seminer odaları, restoran, kafeterya ve spor alanları gibi donatılar yer alacak. Çevre sağlığı projeleri kapsamında kurulacak ileri teknolojili çöp yakım tesisi ile katı atıklar çevreye duyarlı bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürülecek.
ENGELSİZ ŞEHİR İNŞA EDİLECEK
Engelsiz İş ve Spor Merkezi’nde derslikler, çok amaçlı salon, bilgisayar odaları, yemekhane, spor salonu ve eğlence alanı gibi birimler olacak. Engelsiz parklar yapılacak. Engelsiz Destek Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli rehberlik ve yardım hizmetlerinin yanı sıra, özel engelli araçlarıyla sağlık merkezlerine randevulu ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanacak. Vatandaşlarımız için engelsiz kısa mola merkezi kurulacak. Engelli bireyler gün içerisinde uzman kişilere emanet edilerek vatandaşlarımızın gündelik işlerini rahatlıkla yapmalarına imkân sağlanacak.
YEŞİL ALAN
DENİZLİ'YE HALK PLAJI
Şehrimize kazandıracağımız halk plajımızda; geniş bir kumsal, su sporları alanı, kır düğün salonları, balık tutma ve pişirme alanları yer alacak. Kadınlarımıza özel olacak. Şehir stadyumunun proje çalışmaları tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile işbirliği yapılarak yeni bir sanayi sitesi kurulacak. Böylece esnaf ve sanayicilerimiz daha nezih ve modern bir ortamda üretim yapma imkanı bulacak. Mevcut stadyum yıkılarak Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri yapılacak.
KADINLARA İŞ İMKANI
Kurulduğu günden bu yana binlerce kadınımıza meslek ve el sanatları öğreten DENMEK bünyesindeki eğitimler iki katına çıkartılarak, çok daha fazla kadınımız meslek sahibi yapılacak. Web sitesi kurularak, Denizlili kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin tüketiciyle buluşturulması sağlanacak
KÜÇÜK ESNAFLARA DESTEK
Esnaflarımızı tanıtan bir web sayfası kurulacak. İlk iş yeri açılışında danışmanlık verilecek. Kendi işyerini açan esnaftan ilk yılda yapılan tanıtım reklam çalışmalarında vergi alınmayacak. Belediyemizin web sayfasında ilk gün ücretsiz olarak tanıtımı yapılacak. Zanaatkâr yetiştirmeye yönelik eğitim ve kurslar düzenlenecek. Aldıkları sertifikalar ile zanaatkârların zanaatlarını icra edecekleri mekânlar oluşturulacak.
10 BİN GENCE İSTİHDAM
Kalifiye ve ara eleman yetiştirecek meslek edindirme kursları ile 10 bin gencimize istihdam imkanı sağlanacak. Tüm Denizli halkının rahatlıkla kullanabileceği, zengin bir içeriğe sahip, engelli erişimine uygun, modern bir dijital şehir kütüphanesi kurulacak. Bu kütüphane, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Gençlerimiz için Ege Bölgesi’nin en büyük Eğitim Kariyer Merkezi ile gençlerimizin yetenekleri keşfedilerek akademik alanda kendilerini geliştirmeleri ve güçlü bir kariyere sahip olmaları sağlanacak. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde çamaşırhane, çorba dağıtım büfeleri, kitap değişim istasyonları ve öğrenci başvuru merkezleri kurulacak.
Bölgeyi cazibe merkezi yapacak
Denizli’ye yapılacak plaj halkın refah seviyesi yükselterek tatil günlerini değerlendirmeye olanak sağlayacak. Geniş kumsala sahip olan projede gençlerin su sporlarını icra edeceği alanlarda düşünüldü. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek söz konusu alanda bir de kadınlara özel plaj tasarlandı.
MODERN STADYUM
MİLLET BAHÇESİ
TRAFİK RAHATLATILACAK
Bağbaşı, Kınıklı, ile Ulus Caddesi’nden gelen trafik, yeni yapılacak Doğu Çevre Yolu ile Ankara - Antalya Çevre Yolu’na bağlanacak. Pelitlibağ ile Fatih mahalleleri yeni bir tüp geçitle birbirine bağlanacak. Bu proje ile Antalya yolunun altından araç ve yaya geçişi güvenli bir şekilde sağlanacak. Fevzi Çakmak Bulvarı ile Şehit Ayşe Konakçı Caddesi kesişim noktasındaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için bölgeye tüp geçit yapılacak. Kent merkezi ve ilçelerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte dünya standartlarında kapalı spor salonları inşa edilecek.
ÇEVRECİ KENT PROJELERİ
Atık su arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu kapsamda yerli ve milli yazılımlar kullanılacak. Sıfır Atık Projesi ile şehrimizdeki katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacak.
TURİZME DESTEK
Laodikeia Antik Kenti’ndeki Batı Tiyatrosu restorasyonu tamamlanarak yıl boyunca konser ve gösterilerin yapıldığı, gece gündüz yaşayan bir açık hava tiyatrosu olarak turizme kazandırılacak. Denizli Kayak Merkezi’nin kış turizminden aldığı payın daha da artması amacıyla modern bir sosyal tesis ve otel inşa edilecek. Yapılacak olan Kent Müzesi’nde Denizli’ye ait tüm kültürel varlıklar tanıtılacak.
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