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Politika

Şentop, Gürcistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Milli Günü'nü kutladı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
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Şentop, milli gün dolayısıyla Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Gürcistan Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan kuvvetini alan ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasında her seviyede devam eden verimli temaslar sayesinde daha da gelişeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle dost ve kardeş Gürcistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Gürcistan Parlamentosunun kıymetli üyelerine esenlik ve muvaffakiyetler dilerim."

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