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Politika

Şentop, Katar'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın Milli Günü'nü kutladı. Şentop, başta Katar halkı olmak üzere, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'e ve Katar Şura Meclisi üyelerine en iyi dileklerini iletti.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:26
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TBMM Başkanı Şentop, Katar'ın Milli Günü dolayısıyla Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'e tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, "dost ve kardeş" olarak nitelendirdiği Katar devletinin Milli Günü'nü tebrik eden Şentop, "Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde daha da zenginleşeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, başta Katar halkı olmak üzere, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'e ve Katar Şura Meclisi üyelerine en iyi dileklerini iletti.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • Katar
  • Milli Günü

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