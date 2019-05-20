Şentop: Türkiye karanlık dönemi geride bıraktı

Türkiye, bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, kadın-erkek hepimizin boynunun borcudur. Bu borcu hakkıyla ödemenin yoluysa ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İNANCIMIZ KADINA DEĞER VERİR

Tekirdağ’da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği’nin kent merkezindeki okulun bahçesinde düzenlediği iftar programında konuşan Şentop “Fert olarak bizler, hem bir zaman diliminin, hem bir inancın, hem bir kültürün, hem de bir ülkenin ve milletin mensuplarıyız” dedi ve ekledi: Türkiye, demokratik hamleler ve özgürlükçü politikalar sayesinde bu karanlık dönemi geride bıraktı. Artık başörtülü öğrencilerimiz yüksek eğitim alabilmekte, eğitimli kızlarımız ve kadınlarımız kamu da dahil bir çok alanda istihdam imkanı bulabilmektedir. Bizim inancımız kadını, toplumun ve kültürün ana unsuru olarak görür. Bu yaklaşımda kadına verilen değer, aynı zamanda aileye ve topluma verilmiş değerdir” ifadelerini kullandı.