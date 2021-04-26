İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2021 Pazartesi / 14 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,308
  • EURO
    10,0434
  • ALTIN
    473.497
  • BIST100
    1367.99
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Şentop'tan Biden'ın 1915 olayları açıklamasına tepki
Politika

Şentop'tan Biden'ın 1915 olayları açıklamasına tepki

TBMM Başkanı Şentop: 'Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.'

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır."

"(Biden'ın 1915 olayları açıklaması) İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır."

"ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır."

"(ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.