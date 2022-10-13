Şentop'tan kürsüde telefonunu çekiçle kıran Burak Erbay'a tepki: Hoş değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sosyal medya yasasını protesto etmek için TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırmasını eleştiren Şentop, "Üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil. Gerekli sorumluluk içinde hareket etmeleri gerekiyor. Bunun da tazmini talep edilir. Bu tür eylemler hoş değil. Meclis şov yeri değil. Herkes kendi görüşlerini ifade edebilir bu tür arayışlar içerisine girmek yanlış" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



Başörtüsüne anayasal düzenlemesiyle ilgili de konuşan Şentop şunları söyledi: "Hukuki düzenleme yapılmadan sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre şahsen herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Ancak bazı tartışmalar ortaya çıkınca bunun kanunla yapılması doğru değil. Bu bakımdan daha güvenceli olan anayasal güvence altına alınması daha doğru" ifadelerini kullandı.