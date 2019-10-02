Şentop, şunları söyledi: “Demokrasimizin değeri ve anlamı üzerinde dururken, demokrasi dışı arayışları, özellikle şiddeti siyasi bir yöntem sayan ve bu yolla şiddeti meşrulaştırmaya yönelen çarpık anlayışın içerdiği tehlikeye işaret etmeyi de elzem görüyorum. Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır. İçinde şiddetin yaygınlaştırılmasına ve onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem, Türkiye’ye suikasttır ve ortadan kaldırılmayı hak etmektedir. Sırtını şiddete dayayan, varlığını çatışmaya borçlu olan her yapı, milletimizin iradesi karşısında er veya geç, ama mutlaka mağlup olacaktır.”

DEVLET BAHÇELİ KATILMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İP Genel Başkanı Meral Akşener, rahatsızlıkları nedeniyle yeni yasama dönemi açılışına katılmadı. Milletvekillerinin sıralarına, üzerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı ‘Yeni yasama yılınızı kutlarım’ mesajı bulunan karanfiller bırakıldı.Genel Kurul’a ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak için Genel Kurul’a gelişini AK Parti ve MHP’li vekiller ayakta alkışlarken, İYİ Partili vekiller de ayakta karşıladı. CHP ve HDP grubu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oturarak karşıladı. Özel oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, yabancı misyon şefleri ve yüksek yargı mensupları katıldı. Oturuma ayrıca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin de geldi.