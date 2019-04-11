Şer ittifakı YSK'yı 'ablukaya' alıyor

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri sonrasında bilinçli olarak kaotik bir ortama çekilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı’nın CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim gecesi başlattığı algı operasyonuna şer ittifakının iki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’den de destek geldi. Yaptıkları skandal açıklamalarla ülkeyi gerilime sürükleyen isimler, YSK’yı baskı altına almak için seçmenleri sokağa dahi çağırdılar.

BATI DESTEK ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu, mazbata almadan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak kendisini belediye başkanı ilan etti. Resim sonuçların açıklanmamasına rağmen şov yapan İmamoğlu her platformda ‘mazbatamı verin’ diyerek mağdur edebiyatına başvurdu. ‘Destek atın’ çağrısı anında karşılık bulan İmamoğlu’nun imdadına Türkiye düşmanı Batı dünyası koştu. ABD, Avrupa Konseyi ve Batı medyası seçim sonrası hukuki süreç bitmemesine rağmen küçümseyen tavırlarla Türkiye’ye demokrasi hatırlatması yaptı.

ÇİRKİN BENZETME

İstanbul’daki 29 binlik oy farkının 14 binlere kadar inmesiyle birlikte İP Genel Başkanı Meral Akşener de algı operasyonuna başladı. Akşener, 1980 ihtilalinden sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in başbakan seçilen Turgut Özal’a saygılı bir şekilde başarılar dilediğini anlatarak “Bugün seçim kazanabilmek için 15 bin oyu yetersiz bulan bir Sayın Erdoğan, Evren’i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız” dedi. Ancak Akşener, yaptığı karşılaştırmada o zamanki seçimlerin resmen sonuçlandığını söylemeyerek manipülasyon yaptı.

BAY KEMAL ‘KAOS’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da YSK’yı 7 madde için göreve çağıracağını ve bu maddelerin demokrasi tarihinin önemli maddeleri olacağını savundu. YSK’yı baskı altına almaya çalışan Kılıçdaroğlu “Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye’yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye’yi kaosa sürükleyecektir. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo” şeklindeki skandal ifadelere imza attı.