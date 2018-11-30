Şer ittifakında işler karışık

AK Partİ ile MHP’nin yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı’nı hayata geçirme yolunda attığı adımlar üzerine hareketlenen muhalefet cephesinde işler karıştı. İttifak görüşmeleri için masaya 10 il için oturan CHP ile İP arasında, daha ilk görüşmelerde, “hangi illerde ittifak yapılabileceği” bile sorun oldu. Önce, görüşme heyetindeki CHP’li Bülent Tezcan’ı değiştirildi. Bu da yetmedi, görüşmeler “iki genel başkan görüşünceye kadar” askıya alındı.

MASAYA OTURULDU

CHP ile İP arasındaki ittifak görüşmelerinin, referandumda “hayır” çıkan iller üzerinden yapılan bir liste ile başladığı öğrenildi. Referandumda “hayır” çıkan ve HDP’nin elindeki iller dışında kalan 10 il üzerinden pazarlığı açan CHP’nin, öncelikle Ankara, Mersin, Antalya gibi illerin tümünü istemesi ilk krizi oluşturdu. CHP, neredeyse her ilde İP’in kendilerinin adayını desteklemesini isterken, İP de, “Bir büyükşehirde destek verirsem, diğerinde de sen bana destek vermelisin” tavrını ortaya koydu. İP yetkilileri, Ankara’da CHP’ye destek verilmesi durumunda CHP’nin de kendilerine “Antalya’yı bırakması gerektiğini” ifade ediyorlar.

KAYSERİ, KONYA, KOCAELİ

İP, CHP’nin kendisine Kocaeli, Kayseri, Konya gibi AK Parti’nin yüzde 60’ların üzerinde oyla kazandığı şehirlerde destek verebileceğini söylemesine tepkili. Görüşmelerde bir ilerleme sağlanmaması nedeniyle CHP, ilk olarak görüşmeci olarak belirlediği Bülent Tezcan’ı değiştirdi. Tezcan’ın yerine Oğuz Kaan Salıcı’yı görevlendirdi. Ancak isim değişmesine rağmen tavır değişikliği görülmemesi, görüşmelerin tıkanmasına yol açtı.