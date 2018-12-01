Şer ittifakında 'varlık' savaşı

CHP ile İP arasında başlayan ittifak görüşmeleri, yapılan ilk görüşmelerde tıkanmış ve en sonunda da askıya alınmıştı. Önceki gün kurmayların yaptığı görüşmeyle dondurulan ittifak görüşmeleri, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan liderler görüşmesine göre şekillenecek. Devam edip etmeyeceği, genel başkanların yapacağı görüşmeyle belli olacak.

İKİ NOKTADA TIKANIKLIK

Ancak her iki parti açısından da 31 Mart yerel seçimleri, “varlık-yokluk” hesabı taşıyor. Bu nedenle ittifak görüşmeleri de iki yönden tıkanıklık yaşanıyor. İP, 24 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 9.9 oyu koruduğunu ortaya koyma hedefinde. Bu nedenle de en çok oy aldığı Antalya, Mersin ya da Ankara’da başkanlığın kendisine bırakılmasında ısrarcı. 24 Haziran seçimlerinde aldığı 5 milyon dolayındaki oyun büyük bölümünü, Ankara, İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Mersin, Adana, İzmir gibi sahil şeridindeki illerden alan İP, şimdi bu “oy deposu” olarak gördüğü illeri CHP’ye bırakıp, tümüyle sahadan çekilmiş görüntü vermek istemiyor. Eğer bu illerden hepsini CHP’ye bırakırsa eridiği ortaya çıkacak.

İP 3 İLDE ISRARCI

Kulislerde konuşulanlara göre İP, bu illerden üçünün de kendisine verilmesi için ısrarcı. Ancak CHP de, kendisinin buralarda daha önceki seçimlerde aldığı oyları masaya koyarak, kendisinin kazanma şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu nedenle de kendi adayıyla gidilmesini şart koşarak buraları vermeye sıcak bakmıyor. Bu durumda İP, bu şehirlerden birini bile alamadan hepsini CHP’ye bırakırsa tümüyle büyük bir oy düşüşü yaşamış olacak. CHP de, kazanma potansiyeli gördüğü için bu illerden herhangi birini vermeye yanaşmıyor.

DAHA FAZLA KAYIP

Ancak diğer yönden de CHP, Mersin, Adana, Antalya gibi kazanma şansını yüksek gördüğü illeri İP’e kaptırmamaya çalışırken, elindeki Tekirdağ, Eskişehir, Hatay gibi illeri 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’na kaptırdığını görüyor ve daha fazla kayıp yaşamamak için ittifaka mecbur hissediyor. Her iki partinin de açmazları, ittifak görüşmelerinin tıkanmasında büyük sorun olarak öne çıkıyor. Kurmayların askıya aldığı ittifak görüşmelerinde yol alınıp alınamayacağı, iki genel başkanın tekrar görüşmesiyle kendini gösterecek. Genel başkanların, önümüzdeki hafta söz konusu görüşmeyi yapmaları ve yol haritasının da ona göre şekillenmesi bekleniyor.

BÜYÜKATAMAN: İP, FETÖ TARZI TAKTİKLER UYGULUYOR

MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman, İP’e lişkin açıklamalarda bulundu. Büyükataman, İP’in, ucuz ve günlük siyaset anlayışıyla her şeyi siyasetine malzeme ettiğini, kendine bir taban oluşturma adına, kendi siyasi ikbal hırslarına ülkenin geleceğini alet etmek isteyenlerin gündelik heveslerine MHP’nin alet olmayacağını söyledi. Büyükataman, “Milliyetçi Hareket Partisi sine-i millette davranması gerektiği gibi davranmaktadır. Kurulduğu günden beri kendisine güvenenleri mahcup etmeyen hareketimizin mensupları başlarını yastığa koyduklarında huzur içinde olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İstismarı bir siyaset tarzı olarak benimseyen İP toplumu ilgilendiren ve MHP’nin seçim beyannamesine alıp TBMM’de takipçisi olduğu, kanun teklifine dönüştürüp meclise sunduğu konuları meclis gündemine taşımakta ve sonra ‘bakın MHP bize destek olmadı’ demektedir. Bunlar FETÖ tarzı taktiklerdir. Bu parti görünümlü fitne yuvası tarafından EYT konusundan sonra Başbuğ konusu istismara kalkışılmış tutmayınca “TC” üzerinden bir istismar siyaseti ortaya konmaya çalışılmıştır. Bizim çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir” diye konuştu.