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‘Şer ittifak’ta dördüncü ayak SP 

Şer ittifakı için HDP’li Türk ve İP Genel Başkanı Akşener ile görüşen Kılıçdaroğlu, son olarak SP’li Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde dört benzemez ittifakı için yoğun bir mesai içine girdi. Adeta şer ittifakı için HDP’li Ahmet Türk ve İP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan da randevu istedi. Görüşmenin önümüzdeki hafta içinde gerçekleşeceği ifade edildi. 

TÜRK’TEN DESTEK İSTEMİŞTİ 

Kılıçdaroğlu, ittifak çalışmalarını bir taraftan HDP ile gayri resmi olarak yürütürken, diğer taraftan da 24 Haziran seçimleri öncesinde oluşturulan Millet İttifakı bileşenleriyle de resmi görüşmelerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, HDP’nin teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile gayri resmi görüşme yaparak desteklerini istemişti. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i ise parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek ittifak görüşmesi yapmıştı.  

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