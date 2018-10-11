Sessiz kalamayız
Başkan Erdoğan, Suudi Gazeteci Kaşıkçı’yla ilgili ‘endişeliyiz’ dedi, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi: Konuyu tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Ülkemizde cereyan eden hadiseyle ilgili sessiz kalmamız mümkün değil.
- HALİME KÖKCE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Macaristan ziyaretinden dönüşünde, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiğinden beri bir daha haber alınamamasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirterek “Bizim ülkemizde cereyan etmiş bir hadise. Böyle bir hadiseyle ilgili olarak bizim sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.
TALİMATI O GÜN VERDİK
Erdoğan şu bilgileri paylaştı: “Bu sıradan bir olay değil. Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı. Uluslararası bir köşe yazarı... Bir Türk kızıyla evlenme arifesinde, nikah muameleleriyle ilgili başkonsolosluğa müracaatında yaşanıyor bu olay. Ben, daha ilk gün olay duyulur duyulmaz, 2 Ekim’de arkadaşlara talimatı verdim... Gerek Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla -bu işin malum bir Viyana Sözleşmesi boyutu var- hemen olayla ilgilenmeye başladık. Emniyet boyutuyla, istihbarat boyutuyla, her boyutuyla bu işi ele aldık. An be an sürekli bunun takibi yapıldı. Türkiye’ye girişler, çıkışlar vs. dahil gereken herşey mercek altına alındı... Bir başkonsoloslukta, bir büyükelçilikte kamera sistemlerinin olmaması mümkün mü? Olayın cereyan ettiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür? Yani buradan bir kuş uçsa, buradan bir sivrisinek çıksa bu sistemler yakalar -ki onlarda bu sistemlerin en ileri dereceleri vardır. Tabii yurda dönünce ayrıntılı bilgileri alacağız ama, Viyana Sözleşmesi’ne göre de adımlar atıldı. Başkonsolosluğa girilip gerekli çalışmaların yapılabileceği noktasında dönüşler alındı. Bu dönüşler alındıktan sonra da gerek yargımız, gerek emniyetimiz, Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri, istihbaratımız şu anda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda tahminler üzerine değerlendirme yapmam doğru olmaz...
ENDİŞELERİMİZ VAR
Ama endişelerimiz var. Bizim endişelerimizi ABD’nin de aynı şekilde telaffuz ettiğini görüyoruz. Gerek Trump’ın gerek Pompeo’nun gerek Pence’in... Hepsi de bu olaydan duydukları endişeyi anlatıyorlar. Asıl değerlendirmeyi yapmak için yürütülen çalışmalar neticesinde tablonun netleşmesini beklemek lazım. Bulgular, belgeler elimize geçtikten sonra, biz de gerekli değerlendirmeyi elbette yapacağız. Ama endişeliyiz.”
CHP Genel Başkanı Suudi yetkililerin sınırdışı edilmesini istedi...
Gereken neyse zaten yapılıyor. Türkiye’yi ana muhalefet idare etmiyor, onlar önce kendi işlerine baksınlar. Bizdeki ana muhalefetin bu ülkeyi belli yerlere şikayet etmekten başka özelliği yok. Onlar, ekonomide Türkiye’yi nasıl daha zor duruma sokacaklarının derdindeler. Ekonominin e’sinden anlamayanlar ekonomiyle ilgili konuşuyorlar. Türkiye’yi 16 yılda nereden nereye getirdiğimizi görmüyorlar. Bunlar bakar kör. Bunları görmüyorlar, konuşuyorlar. Türkiye 36 milyar dolar ihracattan bugün 165 milyar dolar ihracata ulaşmış, adam bunu görmüyor. Bunu görmeyecek kadar bakar kör bunlar. Bunlar diplomasiden de anlamıyorlar. Netice itibarıyla, İstanbul’daki olay, anlattığım gibi, tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Devletimizin ilgili birimleri, birbiriyle istişare halinde, yapılması gereken her şeyi yapacaktır.
BAHÇELİYLE GÖRÜŞME
Macaristan dönüşü Bahçeli’yle bir görüşme gerçekleştireceğinizi açıklamıştınız daha önce.
Özel Kalemim yarın (bugün) büyük ihtimalle Bahçeli’nin Özel Kalemi ile irtibatı kurar, Perşembe günü (bugün) falan uygun olursa biz aramızdaki görüşmemizi yaparız. Bu görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur.
Herkes yargının verdiği karara uymak zorunda
12 Ekim’de ABD ile sorunlara neden olan Rahip Brunson’ın davası var...
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir cumhuriyet olan, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar. Olay budur.
‘Politika Kurul’larını tek tek toplayacağım’
Politika kurullarında çok seçkin isimler var. Nasıl hareket edilecek, hedeflenen nedir?
Arkadaşlarımızı, konu başlıklarına göre her kurulu tek tek toplayacağım. Bu kurullarla toplantılarımızı yaptıktan sonra, başkan vekillerimizle birlikte artık kurullar çalışmaya başlayacak. Kurulların çalışma takvimini de zaman zaman, vekillerim belirleyecekler. Biliyorsunuz, bunlar daimi üye olarak çalışmayacak. Başkan vekillerimiz onlarla haftalık olur, aylık olur, bir araya gelecek. Çankaya Köşkü’nde bu arkadaşlarımız çalışmalarını yürütecek.
Atatürk’ün vasiyeti için yasal düzenleme olabilir
İsmet İnönü ile gösterdiğiniz fotoğrafa CHP’den itirazlar geldi. O itirazlara dair yorumunuzu alabilir miyiz?
Evet, o toplantıda İnönü ile ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP’liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada gözüküyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor.
CHP’nin İş Bankası’yla ilişkisini doğru bulmadığınızdan söz etmiştiniz...
Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, “Oradan bizim kasamıza giren para yok ki” diyor. Ben “Senin kasana para giriyor” demiyorum ki. Biliyorsunuz, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama, hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. Dolayısıyla, MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim.
Bir gecikme var ama, tamamen ölmüş değil
15 Temmuz’da Türkiye’ye en büyük desteği veren ülkelerden birisi Macaristan’dı. FETÖ ile mücadelede Macaristan’la durum nedir?
Bunların burada okul ve ticaretle ilgili dört yeri var. Bu dört yerle alakalı olarak kendisiyle konuştuk, bilgileri de kendilerine aktardık. Gereğini yapacağını söyledi; “Üzerlerine gidiyorum” dedi.
Gözler yeniden Münbiç’e çevrilmiş durumda. Münbiç’te Amerikalılarla ortak eğitim çalışlarının başlaması acaba önümüzdeki günlere dair bir pozitif sürecin de başlaması şeklinde değerlendirilebilir mi?
Dışişleri Bakanımız Mevlüt (Çavuşoğlu) Bey de burada. Münbiç meselesinde bir gecikme var. Ortak eğitim başlıyor. Ayrıca YPG sonrasında Münbiç’i yönetecek kişilerin seçimiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bir gecikme var ama, tamamen ölmüş değil. ABD’nin Dışişleri Bakanı Pompeo da ,Savunma Bakanı Mattis de somut adımlar atacaklarını söylüyorlar...
İsrail basınında, Tel Aviv’le karşılıklı olarak büyükelçilerin geri gönderileceğine dair haberler çıktı...
An itibarıyla gündemimizde bu tür bir konu yok. İslam İşbirliği Teşkilatı’na başkanlık ettiğimiz bir dönemde Kudüs’le, Filistin’le ilgili gelişmelere duyarsız kalamayız. O yüzden şu anda bu süreci hassas bir şekilde götürmemiz lazım.
Dolmabahçe’de kabul trafiği
Başkan Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na katılan bazı ülke temsilcilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile yaklaşık bir saat görüşen Erdoğan’ın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabulü yaklaşık 45 dakika sürdü. Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente ile de 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim’i de kabul etti.
Erdoğan seçim için meydanlara çıkıyor
Yerel seçim startını veren Başkan Erdoğan, meydanları ısıtacak seçim gezilerine de başlıyor. Erdoğan, hafta sonları il ziyaretleri şeklinde başlatacağı Türkiye turunu, seçim takviminin belirginleşmesiyle birlikte hızlandıracak. Partide hem il başkanları toplantılarında, hem de milletvekilleriyle gerçekleştirdiği grup toplantılarında sürekli yerel seçimlerin önemine işaret eden Başkan Erdoğan, mesaisinin büyük bölümünü yurtiçi seçim çalışmalarına ayırmaya başlayacağının bir sinyalini de partisinin Kızılcahamam kampında verdi. “Hafta sonları seçim gezilerine başlıyoruz” diyerek startı veren Erdoğan’ın öncelikle büyükşehirler ve 24 Haziran seçimlerinde gidemediği illere gitmesi planlanıyor.
ÖNCE ISPARTA, SONRA KAYSERİ
24 Haziran seçimleri öncesinde 50 dolayında ile giden Erdoğan, yerel seçim için de tekrar Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın, özellikle kritik büyükşehirler ve kritik önemdeki illere ağırlık vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan’ın ilk şehir dışı seyahatini yarın Isparta’ya yapması öngörülüyor. Terörizmle mücadele eğitim merkezi komutanlığındaki mezuniyet ve yemin törenine katılması planlanan Başkan Erdoğan’ın toplu açılış töreninde de halka hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın Isparta’dan sonraki durağının ise Kayseri olacağı belirtildi. Erdoğan, hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ailesi adına yaptırdığı caminin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreninde köprülü kavşak, terminal binası, emniyet müdürlüğü ve sosyal yaşam merkezinde yapılan yeni binaların açılışını yaparak halka hitap edecek.
BİR İDDİASI DAHA YALAN ÇIKTI
Neredeyse gündeme getirdiği tüm iddiaları asılsız çıkan ve iftira atmaktan cezalar alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iddiası daha yalan çıktı. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Kılıçdaroğlu’nun “Gazi Üniversitesi hastanelerinde zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı” iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Demircan şunları dedi: ‘’Hiçbir ameliyatın ertelenmesi söz konusu değildir. Ameliyat yapan doktorun cezalandırılması zaten akıl alacak bir şey değil. En ağır ameliyatlardan en hafif ameliyatlara kadar her türlü ameliyat yapılmaktadır. Sadece bugün 11’e kadar 58 ameliyat yapıldı.”
ASLI ASTARI BULUNMUYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iddiayı yalanlayarak “Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur” dedi. Koca şunları kaydetti: “İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, titizlikle takip edilmektedir. Tasarruf gerekçesiyle herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir.”
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