Mayıs ayında yapılan iki seçimden de mağlubiyetle ayrılan CHP'de kaos devam ediyor. Son günlerde yaşanan olaylar CHP'deki kaosu farklı bir noktaya getirdi.

Parti içi darbe toplantısı ile "alternatif olağanüstü kurultay" planı yaparak imza ve dilekçe toplayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kapmak isteyen Ekrem İmamoğlu, bu hamlesinin ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" açıklamasında bulundu.



ROTAYI TEKRAR İSTANBUL'A KIRDI

Masada istediğini elde edemeyen İmamoğlu'ndan yemek sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerinde gündem oldu.

ÖZEL GÖZÜNÜ GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA DİKTİ

Diğer CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk kavgasına ilişkin gündemde yer alan son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

SEVİGEN: ADAY FARKETMEZ ANKARA VE İSTANBUL'U KESİN KAYBEDERLER

Sevigen, "Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'a aday olmayı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayı kazansa bile başarılı olması gerekiyor. CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler.

"CHP ÖNCE KENDİ HATALARINA BAKSIN"

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve 7'li masada bulunan bütün liderlerde yenildi. CHP kendi hatalarına baksın iç politikada ne yaptık, dış politikada ne yaptık bunlara bakılması lazım. Bunlar tartışılmadan Kemal Kılıçdaroğlu bütün yakın çevresindekileri kapının önüne koydu, o kapının önündekiler ise Ekrem İmamoğlu'na sığındı, ona kılavuzluk yaptılar.