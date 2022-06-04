CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Deniz Baykal kaseti hakkında "maskeli kim" sorusu geldi. Sevigen, A Haber'de katıldığı bir programda CHP yönetimine zor sorular sordu. "Deniz Baykal bizi engellemeseydi, şu ana kadar 'Aman parti zarar görmesin çocuklar, aman dikkat edin' demeseydi, biz şimdi Anadolu'yu karış karış dolaşıp, bu insanların gerçek yüzünü ortaya koyardık" diyen Sevigen Kılıçdaroğlu'nu soru yağmuruna tuttu.

BÖYLE GENEL BAŞKAN OLUR MU?

Sevigen, "Böyle bir genel başkan olur mu? Biz nasıl iktidar olacağız. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kim getirdi? Merak ediyorum. Kemal Bey'e soracağım kim getirdi? Abdullah Gül'ü getirmen için kim sana baskı yaptı? Enis Berberoğlu'na o kaseti sen mi verdin? Sen mi gönderdin gazeteye? O gece gelen (Baykal kaseti) 'Erdoğan videoyu izledi' diyen iki tane maskeli kimdi? Kimden geldi talimat? Aday olmayacağım, dedin. O gece baskı yapıldı.

"KEMAL BEY YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ"

Ali Topuz rahmetli öldü. Önder Sav ile sen varsın. Kim sana baskı yaptı da aday yaptı? Bunların cevaplarını vermediği sürece Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Biz de 500'e yakın eski milletvekili, belediye başkanı, il başkanları Anadolu'yu dolaşıp şakır şakır yüzlerine vuracağız. İlk defa iktidar şansımız var Kemal Bey yüzünden kaybediyoruz. Böyle bir genel başkan olur mu? Böyle bir iki ileri bir geri olur mu? Düşmanlık üzerine kurulur mu siyaset? Düşmanlık üzerine siyaset yapılır mı? Ben sana düşmanım, Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin."

BAŞÖRTÜSÜ İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde ikna odalarında başörtülü kızların başına gelenleri bildiklerini belirterek, "Onlarla da oturup helalleşmemiz lazım' dedi.

Konya'da bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda itiraflarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin kabahati yok mu var tabi. CHP'nin de kusuru var. CHP başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunun haline getirdi' dedi. "Cumhurbaşkanı adayı oldunuz, cumhurbaşkanı oldunuz başörtüsünü yasaklayacak mısınız" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü olayını tekrar gündeme getirmek kadar sakat bir şey olmaz. Biz helalleşelim derken, yav bir hata yaptık, kusur yaptık derken, aynı kusur tekrar ederseniz akla ziyandır. İkna odalarında başörtülü kızların başına gelenleri biliyoruz onlar ile de helalleşmemiz gerekiyor' cevabını verdi.