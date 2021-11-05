5 Kasım 2021 Cuma 08:00 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:06

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki günlerde Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.

DÜN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ, BUGÜN DEMİRTAŞ'IN REKLAMINI YAPTI

Tanrıkulu ziyaretin ardından yine çok tartışılacak bir harekete imza attı. 3 Kasım'da askerleri ziyaret eden Tanrıkulu, ertesi gün terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımında terör örgütü PKK'ya açık şekilde destek veren Demirtaş'tan 'Değerli dostum' diye bahseden Tanrıkulu, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle..." ifadesini kullandı. Tanrıkulu'nun bu hareketi de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.