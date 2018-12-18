Sıçan gibi yaşıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusuna harekat düzenleneceğini belirtmesinin ardından bölgede hareketlilik üst seviyeye çıktı. Fırat’ın doğusundaki ilk nokta olan Ayn-el Arab kentinin kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan teröristleri can korkusu sardı. Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafındaki bölgeyi kontrol eden terör örgütü YPG/PYD/PKK neredeyse her tepe ve yüksek noktaya gözetleme kuleleri inşa etmeye ve tünel kazmaya devam ediyor. Mevcut siper ve mevzileri takviye edilen kum torbalarıyla güçlendiren teröristler, olası taarruza karşı kendilerini koruyabilmek adına yeni mevziler kazıp, hendekler oluşturdu.

TÜNELDEN ŞEHİRLER

Fırat’ın doğusunda kara harekâtına karşı bulundukları yerleşim alanlarının etraflarına derin hendekler kazarak askerin ve araçların ilerlemesini engellemeyi hedefleyen teröristlerin en büyük korkusu ise hava bombardımanı. Havadan gelecek olan harekâtlar karşısında çaresiz olan teröristler, rahat hareket edebilmek ve hedef olmamak adına Fırat’ın doğu yakasının her noktasına tüneller kazıyor. Teröristler özellikle gözetleme kulelerinin altına beton, mağaraların olduğu bölgelerde ise makine ve el yardımıyla tünel inşa ediyor. Teröristlerin son günlerde ağırlık verdikleri tünel inşası ile Fırat’ın doğusuna adeta yer altı şehri kurdukları belirtildi. Teröristlerin bu yöntem ile hem havadan gelecek bombardımana karşı korunmayı hem de birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tünellerde ilerleyerek İHA ve SİHA’lara görüntü vermeden rahat hareket etmeyi hedefliyor. Başlarını inlerinden çıkaramayan teröristler yerin altında sıçan gibi yaşayarak operasyonu bekliyor. Fırat’ın doğusunda bulunan sivillerin yerleşim alanlarını terk etmesine uyguladığı baskı ile engel olan teröristler, olası harekâtta sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediği de kaydedildi. Ayn-el Arab kentinin kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan teröristlerin mevzilerini son birkaç gün içerisinde güçlendirdikleri ve üzerlerini brandalar ile kapatarak hem yağmurdan korunmaya çalıştıkları, hem de İHA ve SİHA’ların görüşünü engellemeye çalıştıkları

ZOR MAĞAR SESSİZ

Suriye sınırında, terör örgütü PYD/PKK’nın elindeki sınır köylerine sessizlik hakim oldu. Çocukların kısa bir süre öncesine kadar oyun oynadığı Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde, sokakların boş kaldığı görüldü. Sessiz kalan köyde teröristlerin hareketleri ise sınır birlikleri tarafından anbean takip ediliyor. Sınır hattında 24 saat zırhlı araçlarla devriye görevi yapan TSK birlikleri, olası olumsuzluğa karşı hudut karakollarında, eli tetikte hazır bekliyor.

Ayn el-Arap’ta YPG/PKK’lı teröristelerin kazdığı hendekler ve tüneller drone’lar ile havadan böyle görüntülendi.

MEVZİDE YPG’LİLER GÖRÜNDÜ

PYD/YPG/PKK’ya ait mevzi ve siperlerde ilk kez teröristler göründü. Silahlı olan 2’si kadın 5 terörist ellerindeki dürbünler ile Fırat’ın batı yakasını gözetlediği görüldü. Terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki Rasulayn’da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi.