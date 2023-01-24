İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'i hastanelik ettiği öne sürülen kavgalar sürüyor... Teşkilatta yaşanan bölünme ve güç savaşı Ankara'dan sonra İzmir'e de taşındı. Partinin ağır topları farklı adaylar üzerinden kavgaya tutuştu. Akşener'in katılmayarak protesto ettiği kongrede İzmir'deki 2 milletvekilinin farklı adayları desteklemesi üzerine kördüğümün oluştu.
İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği Ülkü Doğan ile diğer milletvekili Aytun Çıray'ın arkasında olduğu belirtilen Sinan Bezircilioğlu yarıştı.
Akşener, benzer tartışmaların yaşandığı Ankara İl Kongresi'nde sorunu çözememiş, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Sinan Bezircilioğlu