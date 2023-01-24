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Politika

Şimdi de İYİ Parti İzmir karıştı: İki vekilin güç savaşı! Akşener protesto etti, oylama kapalı yapıldı

İyi Parti'de Ankara'dan sonra İzmir de karıştı. İki İP'li vekil farklı adayları destekledi. Akşener, protesto edip kongreye gitmedi. Yarışı Aytun Çıray'ın desteklediği Bezircilioğlu kazandı.

24 Ocak 2023 Salı 08:59 - Güncelleme:
Şimdi de İYİ Parti İzmir karıştı: İki vekilin güç savaşı! Akşener protesto etti, oylama kapalı yapıldı
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İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'i hastanelik ettiği öne sürülen kavgalar sürüyor... Teşkilatta yaşanan bölünme ve güç savaşı Ankara'dan sonra İzmir'e de taşındı. Partinin ağır topları farklı adaylar üzerinden kavgaya tutuştu. Akşener'in katılmayarak protesto ettiği kongrede İzmir'deki 2 milletvekilinin farklı adayları desteklemesi üzerine kördüğümün oluştu.

14 OY FARKLA KAZANDI

İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği Ülkü Doğan ile diğer milletvekili Aytun Çıray'ın arkasında olduğu belirtilen Sinan Bezircilioğlu yarıştı.

Müsavat Dervişoğlu

Vekillerin kürsüde atışması salında tansiyonu yükseltti. Seçim başlamadan önce salonda sadece oy kullanacak delegelerin kalması, İyi Partili vatandaşların çıkması istendi. Seçim vatandaşlara kapalı olarak yapıldı.

Aytun Çıray

Yarışı Aytun Çıray'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu 333 oyla kazandı. Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği Ülkü Doğan, 319 oyda kaldı. Yeni başkanın 14 oy farkla seçildiği kongre, partiyi adeta ikiye böldü.

Ülkü Doğan

Akşener, benzer tartışmaların yaşandığı Ankara İl Kongresi'nde sorunu çözememiş, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sinan Bezircilioğlu

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