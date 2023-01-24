İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'i hastanelik ettiği öne sürülen kavgalar sürüyor... Teşkilatta yaşanan bölünme ve güç savaşı Ankara'dan sonra İzmir'e de taşındı. Partinin ağır topları farklı adaylar üzerinden kavgaya tutuştu. Akşener'in katılmayarak protesto ettiği kongrede İzmir'deki 2 milletvekilinin farklı adayları desteklemesi üzerine kördüğümün oluştu.

14 OY FARKLA KAZANDI

İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği Ülkü Doğan ile diğer milletvekili Aytun Çıray'ın arkasında olduğu belirtilen Sinan Bezircilioğlu yarıştı.

Müsavat Dervişoğlu

Vekillerin kürsüde atışması salında tansiyonu yükseltti. Seçim başlamadan önce salonda sadece oy kullanacak delegelerin kalması, İyi Partili vatandaşların çıkması istendi. Seçim vatandaşlara kapalı olarak yapıldı.

Yarışı Aytun Çıray'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu 333 oyla kazandı. Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği Ülkü Doğan, 319 oyda kaldı. Yeni başkanın 14 oy farkla seçildiği kongre, partiyi adeta ikiye böldü.

Akşener, benzer tartışmaların yaşandığı Ankara İl Kongresi'nde sorunu çözememiş, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sinan Bezircilioğlu