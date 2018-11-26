Şimdi sıra '41 il'de

AK Parti’de açıklanan 40 ilin ardından gözler, kalan 41 ile çevrildi. Başkan Erdoğan’ın Salı günü (yarın) grup toplantısından sonra açıklayacağı belirtilen isimler arasında İstanbul, İzmir ve Ankara adayları da yer alıyor. Bu arada İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin de büyük oranda netleştirildiği, ancak açıklama yapılıncaya kadar yine de listede değişiklik olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

GÖZLER AÇIKLAMADA

AK Parti’de açıklanan ilk isimlerin ardından ikinci açıklamada geri kalan 41 ilin tamamının ilan edilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre açıklama Salı günü grup toplantısından sonra gerçekleştirilecek. Ancak bazı illerle ilgili son değerlendirmelerin yapılabileceği, dolayısıyla açıklamanın da bu değerlendirme sonucuna göre kesinleştirileceği de ifade ediliyor.

KOŞULSUZ DESTEK VAR

Gözlerin çevrildiği açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının kimler olacağı büyük önem taşıyacak. İttifak çerçevesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar neticesinde bu üç büyükşehir için “koşulsuz” destek alan AK Parti, kendi adaylarını belirleyerek yoluna devam edecek. MHP Lideri Bahçeli, herhangi bir isim koşulu öne sürmeksizin “koşulsuz” destek vereceklerini belirtirken, AK Parti’nin de, MHP’nin desteğini alabilecek isimler üzerinde durduğu kaydediliyor. Bu arada Ankara ve İstanbul’un ilçeleriyle ilgili çalışma da hummalı şekilde sürdürülüyor. İstanbul ilçeleriyle ilgili belirginleşen isimler arasında, kamuda üst düzey yöneticilerin olduğu belirtiliyor.

BİR BAKAN YARDIMCISI

AK Parti İstanbul listelerinde bir bakan yardımcısının da ilçe belediye başkanlığı için yarışa gireceği ifade ediliyor. Kadir Topbaş’ın görevi bırakmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal’ın da yeni dönemde bir başka ilçeden aday gösterileceği belirtilirken, 2009 seçimlerinde MHP’den belediye başkan adayı olan isimlerden de AK Parti’den aday gösterilenlerin olabileceği bildiriliyor. İstanbul’un ünlü ilçelerine başkanlık eden 4 ismin, yeni dönemde başka bir ilçeden aday gösterileceği konuşuluyor. AK Parti’nin elinde bulunan İstanbul ilçelerinden 11’inde yine mevcut başkanlarla yoluna devam edeceği ifade ediliyor. Öte yandan Ankara’nın ilçeleriyle ilgili de büyük oranda netleşmenin sağlandığı kulislerde konuşuluyor.