İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2171
  • EURO
    33,0544
  • ALTIN
    1969.66
  • BIST100
    8097.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Sincan Belediye Başkan Adayı Ercan: Yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz
Politika

Sincan Belediye Başkan Adayı Ercan: Yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Sincan Belediye Başkan adayının Murat Ercan olduğunu açıkladı. Adaylığının açıklanmasının ardından Ercan, 'Sincan'ımızda el ele, gönül gönüle yeni başarı hikayeleri yazmaya ve hemşehrilerimiz için yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz” dedi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Sincan Belediye Başkan Adayı Ercan: Yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz
ABONE OL

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, AK Parti'nin de Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları Ankara ATO Congresium'da düzenlenen görkemli törenle açıkladı. Yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da Belediye Başkanı Murat Ercan'ı yeniden aday gösterdi.

Başkan Ercan, aday gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle yeniden Sincan Belediye Başkan Adayı ilan edildik. Ankara'mızı yeniden özlenen gerçek belediyecilik anlayışı ile buluşturmaya; Sincan'ımızda el ele, gönül gönüle yeni başarı hikayeleri yazmaya ve hemşehrilerimiz için yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz" dedi.

Defalarca ödül alan Sıfır Atık çalışmaları ve Eko Çiftlik, Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Matematik Müzesi, Millet Kıraathaneleri, Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri, Gastro Sincan, Türk Musikisi Konservatuvarı, Fuar ve Kongre Merkezi, Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu, spor sahaları, Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları, kreşler, yüzme havuzları ve daha birçok yatırımı hayata geçiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ayrıca Sincan Park ve Arasta Sincan'ı ilçeye kazandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.