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Şırnak Belediye Başkanı: HDP’den 6 bin oy aldım

AK Parti’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

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Yerel seçimde HDP’den 6 bin oy aldığını vurgulayan Yarka “Başarım tamamen halkımın bana, benim halkıma güvenimden kaynaklandı. 2016’daki çukur siyasetinden dolayı maalesef şehrimizin yüzde 65’ini kaybettik. Şimdi millet benden daire bekliyor. Daireleri bir an önce teslim etmek için girişimlerde bulunacağım” dedi. 

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