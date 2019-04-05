Şırnak Belediye Başkanı: HDP’den 6 bin oy aldım
AK Parti’den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.
Yerel seçimde HDP’den 6 bin oy aldığını vurgulayan Yarka “Başarım tamamen halkımın bana, benim halkıma güvenimden kaynaklandı. 2016’daki çukur siyasetinden dolayı maalesef şehrimizin yüzde 65’ini kaybettik. Şimdi millet benden daire bekliyor. Daireleri bir an önce teslim etmek için girişimlerde bulunacağım” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.