IHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:14

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 27 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınmış olup çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 5 bölücü terör örgütü mensubundan 1’i ilgili il ve birimine teslim edilmiş olup 4 bölücü terör örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.