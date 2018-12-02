Sırt sırta vermezsek bugünü de ararız

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman’ın makamındaki baş başa görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Soylu, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan halkına selamını iletti.

‘BİRLİK OLMALIYIZ’

Soylu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve dünyada birçok bunlara muadil bölgelere uygulanan politikalar, kabul edilebilir politikalar değildir. Tarih bize bugün başka bir sorumluluk veriyor. Eğer bugün biz daha fazla birlik içerisinde olmaz, daha fazla birbirimizle iyi anlaşma zeminleri oluşturmaz, omuz omuza, sırt sırta bir mücadele içerisinde olmazsak, maalesef bugünkü dünya düzeni, bugünü de bize arattırır bir hale gelir. Görevlerimiz bu büyük medeniyetlerin bugün insanlığın duyduğu ihtiyacı onlara iletmesini sağlamaktır.

TEŞEKKÜR ETTİ

15 Temmuz’da Türkiye’ye kayıtsız şartsız destek veren Sudan’a teşekkür eden Soylu, Sudan’ın terör örgütü FETÖ ile mücadelede dimdik yanlarında olduğunu sözlerine ekledi. Ahmed Bilal Osman da Bakan Soylu’yu Sudan’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sudan ile Türkiye arasında bir iş birliği bulunduğunu belirten Osman, bu iş birliğinin devam etmesini temenni etti.