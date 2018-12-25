Sivil kıyafetle kaçacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât için emir beklerken, terör örgütü PKK’nın Fırat’ın batısında işgal ettiği Münbiç’i de özgürlüğüne kavuşturmak hazırlıklarını tamamladı. Münbiç’i terörden temizlemek için Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinden gelen binlerce ÖSO mensubu operasyon için beklerken, teröristlerin olası sızmalarına ve kaçmalarına karşı da tüm geçiş noktalarını kontrol altına aldı. Terör örgütü ise Fırat’ın doğusunda olduğu gibi Münbiç’te de sokakları ve evlerin altını köstebek yuvası gibi yaptı ve tünel kazmaya devam ediyor. Hem Fırat’ın doğusunda hem de Fırat’ın batısında iyice paniğe kapılan teröristlerin kaçmanın yollarını aradığı, harekât sırasında ise sivillerin arasına karışarak kaçmayı planladıkları belirtiliyor. Yine birçok örgüt mensubunun da köylerde saklandığı kaydedildi.

BİR SONUÇ ALAMADILAR

Teröristler Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer koalisyon ülkelerinden de Türkiye’ye karşı planladıkları bir sonuç alamamanın sancısı içinde kıvranıyor. Rusya ve İran desteğini almak için de çeşitli girişimlerde bulunan teröristler, ABD’nin 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağıyla verdiği silah, bomba ve mühimmatı cephelere dağıttığı kaydediliyor. PKK terör örgütü bu silahları, Fırat’ın batısında Münbiç başta olmak üzere Fırat’ın doğusunda yer alan Aynel Arap, Resulayn, Kamışlı. Amude ve Tel Abyat gibi bölgelerde ki teröristlere dağıttı. Teröristlerin olası bir harekatta bu silahlar öncelikle sivil noktaları hedef alacağı belirtiliyor.