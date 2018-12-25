Sivil kıyafetle kaçacaklar
ABD’nin askerlerini geri çekmeye başlamasıyla terör örgütü PKK/YPG’de panik havası sürüyor. Teröristler harekât başlar başlamaz sivil kıyafetlerle kaçmayı planlıyor.
- KEMAL GÜMÜŞ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât için emir beklerken, terör örgütü PKK’nın Fırat’ın batısında işgal ettiği Münbiç’i de özgürlüğüne kavuşturmak hazırlıklarını tamamladı. Münbiç’i terörden temizlemek için Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinden gelen binlerce ÖSO mensubu operasyon için beklerken, teröristlerin olası sızmalarına ve kaçmalarına karşı da tüm geçiş noktalarını kontrol altına aldı. Terör örgütü ise Fırat’ın doğusunda olduğu gibi Münbiç’te de sokakları ve evlerin altını köstebek yuvası gibi yaptı ve tünel kazmaya devam ediyor. Hem Fırat’ın doğusunda hem de Fırat’ın batısında iyice paniğe kapılan teröristlerin kaçmanın yollarını aradığı, harekât sırasında ise sivillerin arasına karışarak kaçmayı planladıkları belirtiliyor. Yine birçok örgüt mensubunun da köylerde saklandığı kaydedildi.
BİR SONUÇ ALAMADILAR
Teröristler Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer koalisyon ülkelerinden de Türkiye’ye karşı planladıkları bir sonuç alamamanın sancısı içinde kıvranıyor. Rusya ve İran desteğini almak için de çeşitli girişimlerde bulunan teröristler, ABD’nin 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağıyla verdiği silah, bomba ve mühimmatı cephelere dağıttığı kaydediliyor. PKK terör örgütü bu silahları, Fırat’ın batısında Münbiç başta olmak üzere Fırat’ın doğusunda yer alan Aynel Arap, Resulayn, Kamışlı. Amude ve Tel Abyat gibi bölgelerde ki teröristlere dağıttı. Teröristlerin olası bir harekatta bu silahlar öncelikle sivil noktaları hedef alacağı belirtiliyor.
ESAD'DAN TEHLİKELİ BİR ADIM
PYD/PKK’nın ‘bize destek verin size bırakalım’ dediği Münbiç’e, Beşşar Esad rejim güçleri, terör örgütü ile koordinasyon içerisinde askeri unsurlarını soktu. Münbiç’teki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, ilçenin güneyinden giriş yaptı. Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arima beldesine yöneldi. PYD/PKK, Arima’nın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı. Arima beldesi, Münbiç’in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında ki cephe hattında. Münbiç’in diğer bölgelerinde PYD/PKK işgali sürerken, ABD’nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da Munbiç’teki hareketliliği doğruladı: Arima’daki hareketliliğin 2017’den beri bölgede olan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlemlenmiştir.
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