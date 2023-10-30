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Politika

Sivilleri katleden İsrail'e sert tepki: Elindeki kan kıyamete kadar silinmeyecek

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana insanlık suçu işlediğini belirterek, 'Hastane bombalayan İsrail'in elindeki kan ve hafızalara bıraktığı iz kıyamete kadar silinmeyecek.' dedi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Sivilleri katleden İsrail'e sert tepki: Elindeki kan kıyamete kadar silinmeyecek
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Biçer, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Biçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak insanlık suçu işlediğini anlatan Biçer, "Hastane bombalayan İsrail'in elindeki kan ve hafızalara bıraktığı iz kıyamete kadar silinmeyecek. İsrail'in bu barbarlığını, zorbalığını ve cinayetlerini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini kaydeden Biçer, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Biçer, "Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Unutmayalım ki zulümle abad olunmaz ve adil bir barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini kullandı.

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