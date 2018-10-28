Siyasi çözüm mutabakatı
Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan dörtlü zirvede liderler Suriye’de siyasi çözümde uzlaştı. Erdoğan “Tam ateşkesin sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulması öncelikli hedefimiz” dedi.
İstanbul’da gerçekleştirilen 4’lü Suriye zirvesinden ‘siyasi çözüm’ mutabakatı çıktı. Zirve sonrası açıklama yapan liderler, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözümde hemfikir olduklarını açıkladılar. Zirvenin sonuç bildirisinde ise kalıcı ateşkesin önemi vurgulandı. Astana süreciyle ‘çatışmasızlık bölgeleri’ uzlaşısının ortakları olan ve son olarak İdlib konusunda ateşkes mutabakatı sağlayan Türkiye ve Rusya, AB’nin lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa ile ilk kez Suriye için aynı masa etrafında buluştu.Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen zirvenin ardından ortak bildiri yayımladı.
Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak
Bildiride, Dörtlü Zirve’de Suriye ihtilafına dair son gelişmelerin ele alındığı ve Suriye ihtilafından kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik risk ve tehditler karşısındaki ortak kaygıların ifade edildiği belirtildi. Liderler, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı,birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etti.
Askeri değil, siyasi çözüm
Süregiden ihtilafa askeri çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın yalnızca BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak müzakere edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair güçlü inançlarının altını çizen liderler, bu çerçevede, Suriye ihtilafına muteber ve sürdürülebilir çözüm bulunmasına katkı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimler arasında eşgüdümün artırılmasının önemini vurguladı. Bildiride, şu görüşlere yer verildi:
Suriye terörden temizlenecek
“BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler, oluşumlar ve diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını ifade etmişlerdir.”
Kalıcı ateşkes şart
Teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizen liderler, Muhtıra’da öngörülen etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların Muhtıra hükümlerine riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı.
Kimyasal silaha ortak tepki
Suriye’de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanılmasına azami surette karşı olduklarını teyit eden liderler, tüm taraflara Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme’ye tam riayet etmeleri çağrısında bulundu. BM’nin kolaylaştırıcılığında ve Suriyelilerin öncülük ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı bir siyasi sürece desteklerini ifade eden liderler, Suriyeli taraflara bu sürece aktif katılım sağlama çağrısında bulundu. Liderlerin ortak bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
Serbest ve adil seçim
“BM gözetiminde, en yüksek uluslararası şeffaflık ile hesap verilebilirlik standartlarına uygun olarak, diaspora mensupları da dahil seçime katılma hakkına sahip tüm Suriyelilerin katılımıyla düzenlenecek serbest ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere Suriye’de anayasal reformu gerçekleştirecek Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de kurulması ve erken bir zamanda, şartları gözeterek, bu yıl sonu itibarıyla toplanması çağrısında bulunmuşlardır.”
Güven artırıcı önlemler uygulanmalı
Siyasi sürecin sürdürülmesine ve ateşkesin kalıcı olmasına katkı sağlanmasını teminen güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının önemini vurgulamışlar ve ilgili Çalışma Grubu tarafından BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) uzmanlarının katılımıyla çalışmalar yürütülen, zorla alıkonulanlar/kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp şahısların tespiti konularına desteklerini beyan etmişlerdir.”
İnsani yardımlar kesintisiz ulaştırılmalı
İnsani yardım kuruluşlarına Suriye genelinde hızlı, güvenli ve kesintisiz erişim sağlanması ile Suriye halkının acılarının hafifletilmesi için ihtiyaç duyan herkese acil insani yardım ulaştırılması gereksiniminin altını çizen liderler, bu çerçevede, Suriye’ye yapılan yardımı artırmaları için başta Birleşmiş Milletler ve bağlı insani kuruluşları olmak üzere, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı
Başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere, ev sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduklarını teyit eden liderler, mültecilerin Suriye’ye güvenli ve gönüllü şekilde, uluslararası hukuka uygun koşullarda geri dönmelerine bağlı olduklarını hatırlattı. Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye’de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret eden liderler, geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi tutuklamalardan korunması ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere insani altyapı gereksiniminin altını çizdi.
Siyasi çözüm için birlikte çalışılacak
Liderler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar arasındaki eşgüdüm ihtiyacını vurguladı. Liderler, Suriye’de barış ile istikrar için gerekli koşulların tesisini, siyasi bir çözümün teşvikini teminen birlikte çalışma taahhütlerini ifade etti.
ASTANA İLE CENEVRE PLATFORMU BİR ARADA
Hem Astana hem de Cenevre platformuyla Suriye için anayasa komitesi kurulması çalışmalarını yürüten BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura da zirvede yer aldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan ile üç lider, Suriye krizine kalıcı çözüm için hazırlanan ortak İstanbul Bildirisi’ne imza attı.
İSTANBUL HATIRASI
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi öncesinde liderler önce aile fotoğrafı çektirdi ve daha sonra köşkü gezdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÖNCELİKLİ HEDEF KALICI ATEŞKES
KALICI ÇÖZÜM: Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı, ayrıca ihtilafa sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağına dair inancımızı teyit ettik. Kalıcı çözüm yolunun, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakerelerden geçtiğini vurguladık. Öncelikli hedefler sahada tam olarak ateşkesin hakim kılınması ve akan kanın bir an önce durdurulmasıdır.
MÜLTECİLER: Mültecilerin geri dönüş sürecinin uluslararası hukuka uygun olarak gönüllülük esasına göre güvenli biçimde ve BM ile eşgüdüm halinde yürütülmesi gerektiği hususunda fikir birliğine vardık.
TERÖRLE MÜCADELE: Türkiye, ne sınırlarında ne de Suriye’nin herhangi bir bölgesinde terör gruplarının palazlanmasına müsamaha göstermeyecektir. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni emrivakilerin dayatılmasını da asla kabul etmeyeceğiz.
İRAN’I BİLGİLENDİRECEĞİZ: Zirve katılımcıları olarak gerek sahadaki durumun iyileştirilmesine gerek siyasi süreçte ilerleme sağlanmasına yönelik çabalarımızı artıracağımıza inanıyorum. Diğer ülkeleri de bu gayretlere destek vermeye çağırıyorum. Buradaki kararlılığımız aynı şekilde Astana sürecinin bir diğer üyesi konumunda olan İran’ı da ilgilendirmektedir. Bu attığımız adımdan, yaptığımız görüşmelerden tabii ki İran’ı da bilgilendireceğiz.
ESAD MUTEBER DEĞİL: Esad’ın durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. İçeride ve dışarıdaki tüm Suriye halkı, onunla ilgili kararı verecektir. Bize göre Esed, 1 milyona yakın vatandaşının maalesef hayatına kast etmiş bir insan konumundadır. Dolayısıyla bize göre muteber bir konumda değildir.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili gerekli bilgileri kendilerine verdim. İçeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye’ye kimler gönderdi?
Liderler Erdoğan’a teşekkür etti
Soçi mutabakatının ardından İdlib’deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alındığı zirve 2 saat 45 dakika sürdü. Macron, Merkel ve Putin, İstanbul’daki Dörtlü Zirve’ye ev sahipliği yapmalarından ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a içten teşekkürlerini sundu.
RUS LİDER PUTİN: ÇÖZÜM İÇİN EL ELE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Suriye’de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir. Suriye radikal unsurlardan tamamen temizlenmeli. Mültecilerle ilgili bir konferans düzenlemeyi hedefliyoruz. Suriye’nin meşru hükümetine saygı duyulmalıdır. Türkiye tarafına bu toplantı için teşekkür ediyorum. Suriye’de durumun normalleşmesi için el ele çalışmaya devam edecektir. Gerekli reformların yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Suriye’nin büyük bölümü teröristlerden arındırıldı, ülke adım adım barışa gidiyor.
FRANSIZ LİDER MACRON: ANAYASA KOMİTESİ YIL SONUNA KADAR TOPLANMALI
Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz sahibi olmalı. Yani şeffaf ve özgür seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılması gerekiyor. Tüm Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesini sağlayacak siyasi bir çözüm olması gerekiyor. Bugün rejim, askeri olarak yeniden fetih mantığında davranıyor, bu da Suriye’nin istikrarını sağlayacak bir yaklaşım değil. Hem bölgede hem dünyanın diğer bölgelerinde kimyasal silah kullanılması kabul edilemez. Sene sonuna kadar anayasa komitesi toplanmalı.
ALMAN BAŞBAKANI MERKEL: BÜTÜN SURİYE HALKININ KATILDIĞI SEÇİM YAPILMALI
Verimli bir toplantı oldu. İdlib’de ateşkes doğrultusunda verimli bir çalışma yapıldı. Bunun sürdürebilir olması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sadece askeri değil, siyasi bir çözüm hayata geçirilmeli. Bütün Suriye halkının oy kullanabileceği bir seçim yapılmalıdır. Sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi BM ile işbirliği içinde sağlanmalıdır.
Başkan Erdoğan liderlerle görüştü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul etti. Erdoğan Merkel’i kabulünün ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan daha sonra Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel’i Vahdettin Köşkü’ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü’nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
PUTİN VE MACRON İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, Merkel’i kabulünün ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Putin’i, Vahdettin Köşkü’ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Rus tarafında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov görüşmede yer aldı. Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü’nün penceresinden İstanbul Boğazı’nı seyrederek, bir süre sohbet etti. Görüşme 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir görüşme yaptı.
Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü’nün penceresinden İstanbul Boğazı’nı seyrederek, bir süre sohbet etti.
Merkel, zirvenin yapılacağı köşkün penceresinden İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğini seyretti.
Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme yaptı. Görüşme öncesi Macron, köşkten seyrettiği İstanbul Boğazı’na hayran kaldı
Dörtlü zirve öncesi samimi görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konulu dörtlü zirve öncesi İstanbul’da ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde dün düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib’deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar oldu. Çavuşoğlu ve Lavro’un samimi pozları gözden kaçmadı.
Bakan Akar, Soygu ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi. Akar ile Şoygu arasındaki görüşmede İdlib’deki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Macron’dan Erdoğan’lı tweet
Fransa lideri Macron, zirve öncesinde peş peşe Twitter mesajları paylaştı. Başkan Erdoğan’la Suriye’deki durumu konuştuklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, İstanbul’a iner inmez ise “İstanbul’a yeni geldim. Bugün burada Başkan Erdoğan, Başkan Putin ve Başbakan Merkel ile Suriye’de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
VAHDETTİN KÖŞKÜ’NE BAYRAKLAR ÇEKİLDİ
Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirve öncesi Vahdettin Köşkü’nde zirveye katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi.
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