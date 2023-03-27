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Politika

Siyasilerden Fransa'ya sert tepki: Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz!

Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesine siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu durumun vahim ancak şaşırtıcı olmadığını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konu hakkında, 'Bu Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

27 Mart 2023 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
Siyasilerden Fransa'ya sert tepki: Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz!
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Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerine onur madalyası verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının, Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı değildir. Fransa'nın, daha önce başta DAEŞ olmak üzere, işine geldiği zaman terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü bir şekilde ilişki kurmasına şahit olmuştuk. Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki; bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU REZALETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör Örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz. Fransa Senatosu'nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir. PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa'da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir." ifadelerine yer verdi.

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